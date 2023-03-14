Tomruk yüklü TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, gece Kırıkkale- Konya yolu Karakeçili kavşağında meydana geldi. Musa K. yönetimindeki 37 ABH 481 plakalı çekici ve 37 ABH 482 dorse plakalı TIR ile Halil İbrahim A.'nın kullandığı 46 AEH 136 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR, yol kenarındaki tarlaya devrilirken, tomruklar da etrafa saçıldı.

Kazada sürücüler ile Elem K., Alperen K. ve Zeki T. yaralanırken, kamyonette bulunan Şaziye Akbaş ise hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.