TOKİ ZONGULDAK kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Zonguldak asil ve yedek listeler belli oldu

Zonguldak konut kura çekimi bugün yapılıyor. 1872 konut için düzenlenen çekiliş öncesi, vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve canlı yayının nasıl izleneceğini araştırıyor. TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi yakından takip ediliyor.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak'taki konut kura çekilişi, 3 Şubat Salı günü saat 11.00'de gerçekleştiriliyor. Çekiliş, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenleniyor.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Zonguldak'ta yapılacak kura çekimi kapsamında 1872 konutun kura çekimi kamuoyuna açık şekilde canlı olarak izlenebilecek.

ZONGULDAK TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandığında asıl ve yedek isim listeleri resmi sistemlere aktarılacaktır. Sonucunuzu şu yollarla öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kayseri ilini seçerek tüm listeyi PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

