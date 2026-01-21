TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI 2026| Trabzon TOKİ konut kurası sonuçları açıklandı, İşte asil ve yedek isim listesi

Haberin Devamı

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri il bazında sürüyor. Çekilişler, açıklanan takvime göre 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Projede hak kazanan vatandaşlara yönelik konut teslimlerinin ise Mart 2027’den itibaren başlaması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden 19–25 Ocak haftasına ait kura takvimini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan programa göre Trabzon’da yapılacak 3 bin 734 konutun kura çekimi 21 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Trabzon’da yapılacak 3.734 konutun ilçe bazlı dağılımı ise şöyle:

Merkez: 2.000 konut

Akçaabat: 500 konut

Araklı: 130 konut

Arsin: 50 konut

Beşikdüzü: 50 konut

Dernekpazarı: 32 konut

Düzköy: 79 konut

Köprübaşı: 24 konut

Maçka: 150 konut

Of: 50 konut

Sürmene: 50 konut

Şalpazarı: 100 konut

Tonya: 69 konut

Vakfıkebir: 150 konut

Yomra: 300 konut

TRABZON TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Trabzon 3 bin 734 konut kura çekimi 21 Ocak Çarşamba saat 11:00'de gerçekleştirildi. K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI 2026!

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

-TOKİ Resmi İnternet Sitesi

-e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

