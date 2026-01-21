TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI 2026| Trabzon TOKİ konut kurası sonuçları açıklandı, İşte asil ve yedek isim listesi
TOKİ Trabzon kura sonuçları, sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşların gündeminde yer alırken, 2026 yılı TOKİ kura takvimi ocak ayı itibarıyla yakından takip ediliyor; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hayata geçirilen sosyal konut projelerinde kura çekimleri hız kesmeden devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda bugüne kadar 20’den fazla ilde yaklaşık 500 bin sosyal konut için kura çekimi tamamlandı ve birçok şehirde hak sahipleri belirlendi, kura sürecinin mart ayına kadar 81 ilin tamamında sonuçlandırılması hedeflenirken, ocak ayı programı kapsamında Trabzon da kura heyecanı yaşayan iller arasında yer alıyor ve vatandaşlar 2026 TOKİ Trabzon kura çekimi sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri il bazında sürüyor. Çekilişler, açıklanan takvime göre 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Projede hak kazanan vatandaşlara yönelik konut teslimlerinin ise Mart 2027’den itibaren başlaması planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden 19–25 Ocak haftasına ait kura takvimini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan programa göre Trabzon’da yapılacak 3 bin 734 konutun kura çekimi 21 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
Trabzon’da yapılacak 3.734 konutun ilçe bazlı dağılımı ise şöyle:
Merkez: 2.000 konut
Akçaabat: 500 konut
Araklı: 130 konut
Arsin: 50 konut
Beşikdüzü: 50 konut
Dernekpazarı: 32 konut
Düzköy: 79 konut
Köprübaşı: 24 konut
Maçka: 150 konut
Of: 50 konut
Sürmene: 50 konut
Şalpazarı: 100 konut
Tonya: 69 konut
Vakfıkebir: 150 konut
Yomra: 300 konut
TRABZON TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Trabzon 3 bin 734 konut kura çekimi 21 Ocak Çarşamba saat 11:00'de gerçekleştirildi. K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI 2026!
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
-TOKİ Resmi İnternet Sitesi
-e-Devlet Kapısı
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.
E-DEVLET TRABZON TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN