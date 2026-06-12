İzmir'de rekor hasat! Bir ağaçtan 70 kilo çıkıyor: Rusya ve Avrupa'nın gözü burada!

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Diğer bir yandan ise erkenci kayısı hasadı bitti. Önümüzdeki günlerde ise 'Perfect' dediğimiz kayısı cinslerinin hasadına başlanacak. Kirazın hasadı ise tamamlanmak üzere, sadece dağlık kesimlerde devam eder. Mahsullerimizin verimliliği yüksek, kaliteli ve lezzetli. İyi bir fiyata gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene don olayı oldu, kimse hiçbir ürün elde edemedi. Devlet elini uzattı, yardımcı oldu. Ama bu yıl yaklaşık yüzde 90 daha fazla bir ürün var" ifadelerini kullandı.