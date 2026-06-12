HAVAMAŞ’tan rekor performans: 5 ayda 470 bin yolcuyu ağırladı

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Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen Havamaş, 2026 yılının ilk 5 ayında 470 bin 162 yolcuyu güvenle ve konforla taşıdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan HAVAMAŞ yetkilisi Mustafa Polat, şirket olarak yolcuların güvenli, konforlu ve zamanında ulaşımını sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Polat, "2026 yılının 31 Mayıs tarihine kadar olan süreçte toplam 470 bin 162 yolcumuzu güvenle taşıdık. Bu rakam, vatandaşlarımızın

HAVAMAŞ'a duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Yolcularımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek adına araç filomuzu ve hizmet standartlarımızı sürekli geliştiriyoruz" dedi.

"Güvenli ulaşım önceliğimiz"

Yolcu güvenliğinin kendileri için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Mustafa Polat, "Tüm araçlarımız düzenli bakımlardan geçirilmekte, sürücülerimiz gerekli eğitimleri almaktadır. Güvenli ulaşım anlayışımızdan taviz vermeden hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölge için önemli bir ulaşım merkezi haline geldiğini belirten Polat, artan yolcu hareketliliğine paralel olarak sefer sayılarını ve hizmet kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

HAVAMAŞ'ın Adana başta olmak üzere bölgedeki çeşitli noktalardan havalimanına düzenli ulaşım hizmeti sunduğunu belirten Polat, vatandaşlara güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.