TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Sonuçları Sorgulama Ekranı (2026): Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy İsim Listesi e-Devlet’te!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesinde İstanbul etapları için kura heyecanı yaşanıyor. Megakentte özellikle Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy gibi yoğun talep gören bölgelerde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

TOKİ tarafından paylaşılan güncel takvime göre, İstanbul’daki etaplar şu sıralama ile devam ediyor:

Tuzla: 20 bin konutluk dev projede asil ve yedek isimler belirleniyor.

Başakşehir – Kayaşehir: Orta gelir ve dar gelir grupları için kura çekimi tamamlanmak üzere.

Arnavutköy – Esenler: Bölgedeki konut sayısının fazlalığı nedeniyle kuralar haftalık periyotlarla sürüyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş bittikten kısa bir süre sonra sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılıyor.

Adım Adım Sorgulama İşlemi:

e-Devlet (turkiye.gov.tr) adresine giriş yapın. Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın. Sunulan hizmetler arasından "Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın. Kimlik bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra adınıza çıkan sonucu görüntüleyebilirsiniz.

İSİM LİSTESİ VE SÖZLEŞME SÜRECİ

Kura sonucunda "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar için bir sonraki adım sözleşme imzalama süreci olacak. Hak sahipleri, banka aracılığıyla peşinat ve taksit ödeme planlarını oluşturacak. Kura sonucunda "Yedek" listede yer alanlar ise asil talihlilerin vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda sırasıyla hak sahibi olma şansı yakalayacak.

DİKKAT! DOLANDIRICILARA GEÇİT VERMEYİN

TOKİ, kura çekilişleri için vatandaşlardan telefon veya mesaj yoluyla herhangi bir para talebinde bulunmaz. Kura sonuçları sadece e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden ilan edilir. Kişisel bilgilerinizi veya ödemelerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmamaya özen gösterin.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

