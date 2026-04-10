GündemTokat’ta yağış sonrası kaya parçaları köy yoluna yuvarlandı
HaberlerGündem Haberleri Tokat’ta yağış sonrası kaya parçaları köy yoluna yuvarlandı

Tokat'ta yağış sonrası kaya parçaları köy yoluna yuvarlandı

10.04.2026 - 20:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Tokat’ta yağış sonrası kayalık zeminin yumuşaması nedeniyle Hacıköy–Cambalık köyü yoluna kaya parçaları yuvarlandı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine etkili olan yağış sonras Hacıköy–Cambalık köyü yolu güzergahında kayalık bölgelerde zemin yumuşadı. kayalık zeminden kopan taş ve kaya parçaları yola yuvarlandı. Yoldaki kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler, güçlükle ilerledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Tokat’ta yağış sonrası kaya parçaları köy yoluna yuvarlandı
#Gündem

Tokat’ta yağış sonrası kaya parçaları köy yoluna yuvarlandı

