Tokat’ta takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Perakende Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada sürücüsü öğrenilemeyen 60 ABR 967 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönerek duran araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.