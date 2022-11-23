Tokat'ta özel hastanede yoğun bakımda skandal! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Temmuz'da kent merkezinde bulunan hastanede meydana geldi. Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada Akça'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.Olay, 9 Temmuz'da kent merkezinde bulunan hastanede meydana geldi. Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada Akça'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.



Görüntülerde 1'i erkek 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları anlar yer aldı. Görüntülerle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan yakınları, sonuç alamadı. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A.'nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.'nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU



Tepki çeken görüntülerin ardından hastanenin faaliyeti durduruldu. Bakan Koca, gelişmeyi "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" sözleriyle duyurmuştu.