Tokat’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Tokat’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Tokat’ta etkili olması beklenen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre il genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.