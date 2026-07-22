Yıllık 500 tonluk tesis kurdu: Depremden sonra eşiyle karar verdi, yurt dışı onun üretimini bekliyor

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Yaşadıkları deprem felaketinin hayatını tamamen değiştirdiğini belirten Eray Şeker, "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. O bir buçuk dakikanın insan hayatında ne kadar uzun bir süre olduğunu o gün anladık. Hep zamanın yetmediğini söyleriz ama o bir buçuk dakika hiç bitmeyecek gibi geldi. Dışarı çıktığımızda adeta mahşeri yaşadık. Çocuklarımı alıp pijamalarımla arabaya bindim ve memleketim Rize'ye döndüm. Bir daha Kahramanmaraş'a dönmek içimden gelmedi. Su ürünleri mühendisliğini severek seçtim. Kuluçkahanelerde, yetiştiricilik tesislerinde, paketleme tesislerinde görev yaptım. Balık hastalıkları uzmanıyım. Diyebilirim ki balığın her aşamasında bulundum. Artvin'deki yatırım sürecimiz devletin barajlarda yaptığı yer tahsisi kurasıyla başladı. Firma olarak kuraya katıldık ve bize Deriner Barajı'nda yer çıktı. Depremden sonra buraya gelerek alabalık ve Türk somonu üretim tesisimizi kurduk. 2023 yılında tesisimizi kurduk. İlk hasadımızı 2024 yılında gerçekleştirdik. Deriner Barajı'ndaki ilk hasadı yapan firma da biz olduk. Şu anda üçüncü hasadımız devam ediyor" dedi.