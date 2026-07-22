Avcıları atlar bastı! Trafiği tehlikeye atıp çevreyi kirletiyorlar

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Şahinoğlu atların tehlikeye davetiye çıkardığını da belirterek, "Bunlar sahiplidir diye tahmin ediyorum. Hayvanlar burada otlak arazide otladılar. Sabahtan akşama burada vakit geçirdiler. Burada vakit geçirdiler güneşin altında. Ben bu hayvanlar niye bu kadar sahipsiz, niye kimse bunlara su vermiyor diye düşündüm. Hayvan burada ölü gibi yatıyordu. Çöp kutularını dağıtıyorlar. Çöp kutularının içinden yiyecek çıkartıyorlar karpuz kabuğu gibi. Etrafı da kirletiyorlar" diye konuştu. Çevrede yaşayanlar ise sahipsiz atların Küçükçekmece gölü kıyısında bulunan at çiftliğine ait olabileceğini buralarda gelişigüzel dolaşmaması gerektiğine de dikkat çekti.