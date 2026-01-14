Tokat'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.01.2026

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor. Tokat'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Tokat'ın Niksar, Artova, Yeşilyurt, Başçiftlik ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Niksar, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 5 ilçede bugün eğitime ara verildi. Ayrıca Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

