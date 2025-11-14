Tokat'ta kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil alev al

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.11.2025 - 21:45

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kaza sonrası alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, Zile-Alaca kara yolu Koçaş köyü mevkiinde 06 TM 795 plakalı aracıyla seyir halinde olan A.M. (26), yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan aracın motor kısmı alev aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

