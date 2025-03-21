GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat'ta jandarma ekipleri down sendromlu çocuklarla etkinlikler yaptı
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta jandarma ekipleri down sendromlu çocuklarla etkinlikler yaptı

Tokat'ta jandarma ekipleri down sendromlu çocuklarla etkinlikler yaptı

21.03.2025 - 17:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ta jandarma ekipleri down sendromlu çocuklarla etkinlikler yaptı

Tokat’ta 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, üretim atölyelerinde çikolata ve ekmek yaparak iftarda misafirlerle paylaştı.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında down sendromlu çocuklar, Tokat’ın tarihi ve kültürel mekanlarından klasik otobüslerle alınarak çikolata ve ekmek atölyelerine götürüldü. Burada hayal güçlerini yansıttıkları özel tasarım ekmek ve çikolataları üreten çocuklar, hem keyifli anlar yaşadı hem de üretmenin mutluluğunu tattı. Günün sonunda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Gülbahar Hatun İmarethanesinde düzenlenen iftar programında özel çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Tokatta jandarma ekipleri down sendromlu çocuklarla etkinlikler yaptı

Çocuklar, gün içinde ürettikleri ekmek ve çikolataları iftara katılan misafirlerle paylaşarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. "Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, hem farkındalık oluşturdu hem de down sendromlu bireyler ile toplum arasındaki bağları güçlendirdi.

Güncel Haberler

Burdur Geleneksel El Sanatları Festivali başladı! 20 sanatçının eşsiz eserleri sergileniyor
#Gündem

Burdur Geleneksel El Sanatları Festivali başladı! 20 sanatçının eşsiz eserleri sergileniyor

Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz
#Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Özgür Özel’in sokak çağrısı onlara da zarar verir
#Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Özgür Özel’in sokak çağrısı onlara da zarar verir