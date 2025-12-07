Tokat'ta bir ilk! Harekete geçildi, çalışmalar hızlı başladı

Haberin Devamı

Tokat Belediyesi tarafından kentin önemli ulaşım akslarından biri olacak Barbaros Caddesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şehir trafiğini rahatlatması hedeflenen ve Yeniyurt Mahallesi ile Güneşli Mahallesi’ni birbirine bağlayacak olan yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki yeni caddede köprü asfaltı tamamlanırken, kentte ilk kez uygulanacak desenli asfalt kaldırım çalışması da hayata geçirildi.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Caddesi’ni Fidanlık Kavşağı’na bağlayan köprüde asfaltlamayı tamamladı. Ardından cadde boyunca sürdürülen çalışma kapsamında 4,5 metre genişliğinde, 2,5 metre yürüyüş yolu ve 2 metre bisiklet yolundan oluşan yaklaşık 3 kilometrelik kesintisiz bir hat oluşturuluyor.

“TOKAT’TA YAYA VE BİSİKLET DOSTU BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Barbaros Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Kent için birçok ilki hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yine Tokat’ımızda ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Desenli asfalt kaldırım uygulamamız, modern şehircilik anlayışımızın ve üretken belediyeciliğimizin önemli bir örneği. İlk deneme kısmını tamamladık, vatandaşlarımızın beğeneceği bir çalışma ortaya koymak için ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Yeni nesil kaldırımlarımız daha modern ve uzun ömürlü olacak. Bu hattı yeni köprümüzle birleştirerek Güneşli Kavşağı’na kadar uzatacağız. Tokat’ı daha yaşanabilir, güvenli ve üretken belediyecilik anlayışına uygun bir şehir haline getirme hedefiyle projelerimizi sürdürüyoruz.”

Yazıcıoğlu, Barbaros Caddesi’ni Fidanlık Kavşağı’na bağlayan köprü üzerindeki asfalt çalışmalarının da tamamlandığını belirterek, bölgenin hem estetik açıdan yenileneceğini hem de Tokatlılara daha modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım hattı sunulacağını ifade etti.

Başkan Yazıcıoğlu, yapılan çalışmaların Tokat’a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.