Tokat'ta bir ilk! Göreve başladı, sokaklara kadın eli değdi

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek belediyenin Çöp Taksi hizmetinde göreve başlayan ilk kadın sürücü Çiğdem Çam ile bir araya geldi. Tokat Belediyesi'nin Büyük Aile Beyaz Masa aracılığıyla vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlere daha hızlı çözüm üretebilmek amacıyla hizmete sunduğu Çöp Taksi uygulaması, çevre temizliği çalışmalarına hız kazandırırken kadın istihdamına yönelik örnek bir adımla da dikkat çekti. Daha önce halk otobüslerinde görev yapan kadın şoförler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli alanlarda çalışan kadın personellerin ardından, belediyenin Çöp Taksi aracında da ilk kez bir kadın sürücü görev almaya başladı. Görev yerinde Çiğdem Çam'ı ziyaret eden Başkan Yazıcıoğlu, özverili çalışmaları dolayısıyla kendisine teşekkür ederek başarılar diledi. Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak kadın emeğini ve üretkenliğini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.



Başkan Yazıcıoğlu: "Kadın emeğini ve üretkenliğini desteklemeye devam edeceğiz"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve ihtiyaçları daha hızlı karşılamak amacıyla Tokat’ımıza kazandırdığımız Çöp Taksi hizmetimizde bugün bir ilki yaşadık. İlk kadın şoförümüz Çiğdem Hanım görevine başladı. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Tokat Belediyesi olarak bir yandan kentimizin temizliği ve çevre hizmetlerinde etkinliği artırırken bir yandan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını teşvik etmek amacıyla üretken ve sosyal belediyecilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreten, emek veren ve hayatın her alanında başarılarıyla örnek olan kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tokat’ta hizmette hız, belediyecilikte üretkenlik ve kadınlarımızın gücüyle değişim yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.