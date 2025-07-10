Tokat'ta 65 yaş üstü vatandaşlara güzel haber! Yeni karar: Tamamen ücretsiz olacak
Tokat'ta yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ücretsiz sunulan hizmetin detayları duyuruldu.
Tokat Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşları sevindiren haberi duyurdu. Ücretsiz kuaför hizmetinin detayları açıklandı.
İKİ MERKEZDE HİZMET VERİLECEK
Belediye tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz kuaför hizmetinin Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerinde verileceği belirtilerek, tüm 65 yaş üzeri kadınların davetli olduğu ifade edildi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Üretken Belediyecilik anlayışımızla, toplumumuzun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz.”
Başkan Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi’nin üretken, insan odaklı ve çözüm üreten hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.