Tokat yerel seçim sonuçları 2024: Tokat'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Tokat geldi. Tokat yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Tokat Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Tokat'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Tokat yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Tokat yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Tokat'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Tokat büyükşehir belediye başkanlığı ve Tokat ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Tokatli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Tokat'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Tokat 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Tokatli vatandaşlar, 2024 Tokat seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Tokat 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
TOKAT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Tokat Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, MHP ‘nin adayı Adnan Özmen %28,02 oy alırken AK Parti’nin adayı Eyüp Eroğlu %48,80 oy alarak Tokat Belediye Başkanı seçilmiştir.
Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Tokat'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Tokat Seçim Sonuçları
Almus Seçim Sonuçları
Artova Seçim Sonuçları
Başçiftlik Seçim Sonuçları
Erbaa Seçim Sonuçları
Niksar Seçim Sonuçları
Pazar Seçim Sonuçları
Reşadiye Seçim Sonuçları
Sulusaray Seçim Sonuçları
Turhal Seçim Sonuçları
Yeşilyurt Seçim Sonuçları
Zile. Seçim Sonuçları
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.