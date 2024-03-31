Tokat yerel seçim sonuçları 2024: Tokat'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Tokat yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Tokat'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Tokat büyükşehir belediye başkanlığı ve Tokat ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Tokatli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Tokat'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Tokat 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Tokatli vatandaşlar, 2024 Tokat seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Tokat 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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TOKAT YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Tokat Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, MHP ‘nin adayı Adnan Özmen %28,02 oy alırken AK Parti’nin adayı Eyüp Eroğlu %48,80 oy alarak Tokat Belediye Başkanı seçilmiştir.

Tokat'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Tokat'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Tokat Seçim Sonuçları

Almus Seçim Sonuçları

Artova Seçim Sonuçları

Başçiftlik Seçim Sonuçları

Erbaa Seçim Sonuçları

Niksar Seçim Sonuçları

Pazar Seçim Sonuçları

Reşadiye Seçim Sonuçları

Sulusaray Seçim Sonuçları

Turhal Seçim Sonuçları

Yeşilyurt Seçim Sonuçları

Zile. Seçim Sonuçları

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

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T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.