Tokat trafiğine nefes aldıran proje: Eski Niksar Yolu'nda yeni düzenleme!

Behzat Bulvarı Kapalı Pazar Yeri bölgesi giriş kısmında yer alan Eski Niksar Yolu kavşağında yapılan yenileme çalışmalarıyla, giriş ve çıkışlarda ulaşım düzeni sağlandı. Belediye ekiplerinin gece gündüz aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kavşak ve bağlantı yolları baştan sona yenilenerek trafiğe açıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Eski Niksar Yolu Kavşağı bölgesindeki çalışmanın tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızda ulaşım kalitesini artırmak, trafik akışını düzenlemek için önemli bir adım daha attık. Eski Niksar Yolu Kavşağı'nda yaptığımız düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını gece gündüz demeden canla başla kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarımız sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacak; şehrimizin dört bir yanında asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Hemşehrilerimizin daha güvenli, rahat ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için gece gündüz durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bölgemize, Tokat'ımıza hayırlı olsun" dedi.