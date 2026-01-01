Tokat Reşadiye'de TIR eve çarptı: O anlar kamerada

Kaza, Reşadiye ilçesi Çerik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. (50) yönetimindeki 46 NN 555 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Erol Doğan’a ait müstakil bir eve çarptı. Kazada TIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, çarpmanın şiddetiyle evin duvarında maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın eve çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; TIR’ın önce bahçe duvarına, ardından hızla evin duvarına çarptığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.