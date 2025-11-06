Tokat Belediyesi harekete geçti, vatandaşlar destek verdi! Anlamlı proje ile çocukların yüzü gülüyor
Tokat Belediyesi, “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” kampanyasıyla kullanılmayan oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.
Tokat Belediyesi, çocukların yüzünde tebessüm, kalplerinde umut bırakmak amacıyla “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında vatandaşların kullanmadığı fazla veya ikinci el oyuncaklar, belediye ekipleri tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.
TİTİZ BİR ÇALIŞMA BAŞLADI
Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, Alo 153 hattını arayarak adres bilgilerini iletebilecek. Toplanan oyuncaklar titizlikle temizlenip düzenlendikten sonra gönüllü ekiplerin desteğiyle minik ellere ulaştırılacak.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Her çocuğun mutlu olmaya, gülümsemeye hakkı var. Bizler, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Kimi zaman bizler için küçük bir oyuncak, bir çocuğun dünyasında kocaman bir mutluluk anlamına geliyor. Tokat’ta hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için bu projeyi hayata geçirdik. Evlerimizde kullanılmayan her oyuncak, bir başka evde yeni bir hikâyeye dönüşsün istiyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.”