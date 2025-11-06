Tokat Belediyesi harekete geçti, vatandaşlar destek verdi! Anlamlı proje ile çocukların yüzü gülüyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTokat Belediyesi harekete geçti, vatandaşlar destek verdi! Anlamlı proje ile çocukların yüzü gülüyor
06.11.2025 - 11:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Tokat Belediyesi, “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” kampanyasıyla kullanılmayan oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Tokat Belediyesi, çocukların yüzünde tebessüm, kalplerinde umut bırakmak amacıyla “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında vatandaşların kullanmadığı fazla veya ikinci el oyuncaklar, belediye ekipleri tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA BAŞLADI

Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, Alo 153 hattını arayarak adres bilgilerini iletebilecek. Toplanan oyuncaklar titizlikle temizlenip düzenlendikten sonra gönüllü ekiplerin desteğiyle minik ellere ulaştırılacak.

