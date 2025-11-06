Tokat Belediyesi harekete geçti, vatandaşlar destek verdi! Anlamlı proje ile çocukların yüzü gülüyor

“Her çocuğun mutlu olmaya, gülümsemeye hakkı var. Bizler, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Kimi zaman bizler için küçük bir oyuncak, bir çocuğun dünyasında kocaman bir mutluluk anlamına geliyor. Tokat’ta hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için bu projeyi hayata geçirdik. Evlerimizde kullanılmayan her oyuncak, bir başka evde yeni bir hikâyeye dönüşsün istiyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.”