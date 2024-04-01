TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kaç oy aldı? Kadıköy'deki seçimde son durum?
Tunceli Belediye eski Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kadıköy adayı olmuştu. Kadıköy'de sandıkların yüzde 30.95'i açıldı. Peki Kadıköy'deki seçimde son durum ne? İşte yanıtı...
01.04.2024 - 02:54 |
Türkiye Mahalli İdareler Seçimi için bugün bir kez daha sandık başına gitti. Yasakların kalkmasıyla birlikte İstanbul'un önemli ilçelerinden olan Kadıköy için ilk sonuçlar da gelmeye başladı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'deki adaylığı sonrası gözler bu ilçeye çevrilmişti.
KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI
Kadıköy'de saat 02:50 itibariyle sandıkların yüzde 90.82'si açılırken, kullanılan oyların 282 bin 746'sı geçerli sayılmıştı.
Mesut Kösedağı - CHP: %68.62
Veli Arslan - AK Parti: %12.98
Fatih Mehmet Maçoğlu - TKP: %8.34