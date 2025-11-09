Tırnak törpüsüyle hayat kurtardılar! Dağ keçisi özgürlüğe koştu, milyonların kalbine dokundu

Haberin Devamı

Gökçeada Marmaros Tepeleri’nde yürüyüş yapan bir grup doğa tutkunu, unutulmaz bir kurtarma anına tanıklık etti. Gezinti sırasında 3 ayağından sıkıca bağlanmış ve can çekişmekte olan bir dağ keçisiyle karşılaşan grup, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Keçiyi kurtarmak isteyen doğaseverler, yanlarında hiçbir kesici alet bulunmadığını fark etti. Ancak gruptaki bir kadının çantasındaki tırnak törpüsü imdada yetişti. Tırnak törpüsüyle keçinin ayaklarındaki ipi kesen grup, kısa sürede hayvanı kurtarmayı başardı.

Aşırı yorgun ve bitkin olduğu gözlenen dağ keçisi bir süre ayakta durmakta zorlandı. Gezginlerden biri keçiyi kaldırarak destek verdi. Kısa bir süre sonra ise keçi yeniden dengesini buldu ve koşarak uzaklaştı.

BU EZİYET NEDEN YAPILIR?

Adaya sık sık ziyarete geldiğini dile getiren Kadriye Kılıç yaşanan olayı şöyle anlattı: Yürüyüş yaptığımız sıra bir ses duyduk. Burada özel mülkü olanlar etrafını dikenli tellerle çeviriyor. Maalesef dağ keçileri zaman zaman bu tellere sıkışıyor. Yine öyle bir şey olduğunu düşündük. Ancak gördüğümüz manzara karşında hem çok öfkelendik, hem üzüldük hem de bu yoldan geçtiğimiz için mutlu olduk. Bir canlıya böyle bir eziyet nasıl yapılabilir anlamamız mümkün değil. Kurtulduğu için çok mutlu olduk.

İYİ Kİ BU YOLU KULLANMIŞIZ

Hatayi Karakuş ise insanlar nasıl bu kadar kötü olabilir anlamam mümkün değil. Bir canlı aç, susuz ölüme neden terk edilir? Çantamda törpü taşımam bu canlının hayata tutunmasını sağladı. İyi ki bu yolu kullanmışız.

Grup, bu anlamlı anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin yüreğini ısıttı ve “insanlık ölmemiş” yorumları aldı.