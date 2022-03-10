TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu yolu Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Metin Demir'in kullandığı TIR, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı yer alıyor.