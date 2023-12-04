TikTok kapatılacak mı? AK Parti Milletvekili Yayman: Artık ulusal güvenlik meselesi

Art arda kara para aklama soruşturmaları, TikTok canlı yayınlarındaki fenomenlerin akılalmaz hareketleri... Son günlerde sosyal medya platformlarındaki olaylar Türkiye'nin en önemli konularından biri haline geldi.

A Haber'e konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Yayman'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN"

Bunlar yargıya intikal eden hadiseler bu konularla ilgili benim fikir beyan etmem doğru değil ama sokakta söylenen bir söz var lütfen çocuklarımızı, ailelerimizi koruyun devlet nerede, devlet harekete geçsin ve adına fenomen diyen ama neyin fenomeni olduğu belli olmayan insanlarla ilgili muhakkak bir hukuki takip mali takibin yapılması gerekiyor.

ARTIK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Yeni Hatay'dan geldim deprem bölgesinde de en çok konuşulan konular bunlar. Başta TikTok olmak üzere dijital mecralar konusu sokağın en önemli konularından bir tanesi. Ve bir ulusal güvenlik meselesini haline gelmiş durumda. Deprem gündeminin dahi önüne geçmiş durumda.

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HANGİ KONUDA FENOMEN?

Ben söyleyecek söz bulamıyorum ve kelimeleri seçerek özenle kullanmaya çalışıyorum. Fenomen hangi konuda fenomen? Ne yapmış? Hangi değeri üretmiş? Hangi eğitimleri almış? Hangi konuda bir fikir sahibi olmuş?

PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANTIMIZ VAR

Biz böyle büyüdük. İnsan bir iyilik sahibi olur, erdem sahibi olur. Doğru insan olur, örnek insan olur. Model insan olur, iyi bir anne olur, iyi bir baba olur. İyi bir hekim, iyi bir yazar olur. Bu iyileri uzatabilirim. Ama sonuçta topluma rol model olma iddiasında olan ve gerçekten 85 milyona kötü örnek olan çocuklarımızın zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen eğitimlerini olumsuz yönde etkileyen bu uygulamalarla ilgili muhakkak düzenlemeler yapılması lazım. Biz komisyon olarak bu konuda fikir beyan ederiz. Perşembe günü de toplantımız var. İnsanlar bizi telefonla arıyorlar mesaj yazıyorlar. Siz ne zaman harekete geçeceksiniz diyorlar.

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TIKTOK'UN TEMSİLCİSİ TBMM'DE SUNUM YAPACAK

TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen, perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapacak.