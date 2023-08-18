Ticaret Bakanlığı etiket denetimi! Ceza yağdı

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Tüketicilerimizin taraf olduğu birçok alanda aşağıda ayrıntılarına yer verilen denetim faaliyetleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda başta mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi konularda tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda,

*2022 yılında; yapılan denetimler sonucunda 268 firma denetlenmiş, ihlali tespit edilen 107 firmaya toplam 157.173.605,79 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

* 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, 75 firma denetlenmiş mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 69 firmaya 67.062.267 TL idari para cezası uygulanmıştır.