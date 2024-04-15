Ticaret Bakanlığı açıkladı! 8 milyar lira değerinde mal ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yasa dışı ticari eşya ve uyuşturucu yakalamalarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 2024 yılının ilk 3 ayında rekor yakalamalara imza atıldı. 2023 yılının ilk 3 ayında 1 milyar 53 milyon lira tutarında uyuşturucu yakalanırken, 2024 yılının ilk 3 ayında 3 milyar 71 milyon lira tutarında uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

2024 yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yaklaşık yüzde 2 bin 600 artışla 800 milyon lira değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleştirilen değerli maden yakalaması tutarı, 29 milyon liraydı.

YAKALAMALARDA EN FAZLA ARTIŞ ALTIN VE PIRLANTADA

Yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2 bin 966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 lira ile altın, yüzde 3 bin 630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 lira toplam değer ile pırlantada görüldü.

Son olarak, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli görülen araç üzerinde X-Ray tarama sistemi ile yapılan aramalar sonucunda, aracın doğal bölmelerine saklanmış halde 12 külçe altın ele geçirildi. Yakalanan külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi.

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