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Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım! Soruşturma başlatıldı

Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesindeki banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım sonrasında tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.

07.07.2022 - 23:52 | | İHA
Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım! Soruşturma başlatıldı

Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tepkilere sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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