Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım! Soruşturma başlatıldı

Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tepkilere sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.