GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTHY'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri THY'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

THY'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

04.02.2025 - 22:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

THY'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Güncel Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Tekin'den flaş açıklama: 750 özel okula işlem başlatıldı
    #Gündem

    Milli Eğitim Bakanı Tekin'den flaş açıklama: 750 özel okula işlem başlatıldı

    THY'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
    #Gündem

    THY'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

    İsveç'te okula düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü
    #Dünya

    İsveç'te okula düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü