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THY'den uçuşlarla ilgili açıklama! Bugün saat 13.00'a kadar...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

26.01.2022 - 10:17 | | Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
THY'den uçuşlarla ilgili açıklama! Bugün saat 13.00'a kadar...

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

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