THY’de alkollü pilot skandalı! Kabin ekibinin dikkati faciayı önledi: Kokpitte alkollü çıkan kaptan seferi iptal ettirdi

Haberin Devamı

Olay, 7 Ağustos 2026 tarihinde THY’nin TK169 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Tüm yolcuların uçağa alınıp yerleştiği ve kapıların kapanmasına yalnızca beş dakika kaldığı sırada, görevli kaptan pilot T.T.’nin alkollü olabileceğinden şüphelenen kabin ekibi durumu İstanbul’daki Operasyon Kontrol Merkezi’ne (OCC) bildirdi. İhbar üzerine Melbourne’deki yetkili denetim görevlileri hızla uçağa girerek kokpitte test gerçekleştirdi.

Yapılan test sonucunda kaptan pilot T.T.’nin 0,67 promil alkollü olduğu saptandı. Hayati risk barındıran bu gelişme üzerine TK169 seferi iptal edilirken, uçaktaki yüzlerce yolcu mağduriyetin giderilmesi için otellere sevk edildi.

PAS UÇUŞUNDA DA ALKOLE DEVAM ETTİ

Olayın ardından yaşananlar ise havacılık camiasında şaşkınlık yarattı. Görevden el çektirilen kaptan pilot T.T., ertesi gün başka bir uçakla Melbourne’den Singapur’a "pas yolcu" (görevsiz personel statüsünde) olarak gönderildi.

Ancak iddialara göre T.T., Melbourne Havalimanı’ndaki duty-free mağazasından viski satın aldı ve seyahat sırasında bu alkollü içeceği tüketti. Durumun kabin ekibi tarafından yeniden rapor edilmesiyle, kaptanın disiplinsizliği havacılık kuralları çerçevesinde bir kez daha tescillendi.

UÇUŞ EMNİYETİ VE DENETİM ZAFİYETİ TARTIŞMALARI

Aradan geçen süreye rağmen kaptan pilot T.T.’nin iş akdinin henüz feshedilmemiş olması sektörde sert eleştirilere neden oldu. Olay;

0,67 promil alkollü bir pilotun denetim mekanizmalarını aşarak kokpite kadar nasıl ulaşabildiği,

Uçuş öncesi kontrol süreçlerindeki olası zafiyetler,

Kabin ekibinin zamanında müdahalesi olmasaydı yaşanabilecek muhtemel facia,

gibi kritik soruları beraberinde getirdi. THY yönetiminin olayla ilgili hangi disiplin süreçlerinileteceği ve kaptanın hâlen kurum bünyesinde tutulmasının gerekçesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.