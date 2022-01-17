THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar: Kazakistan'da karışıklık oldu!

İlker Aycı'nın konuşmasından satır başları;

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Aklımızda her zaman THY ve onu büyütmek var. Kazakistan'da bir karışıklık meydana geldi. Çarşamba sabahı dönüş uçağımız vardı zaten. Bazı bilgiler aldık. Olaylar o gün büyüdü. Çarşamba akşamı daha da şiddetlendi. Uçağa saldırı olma ihtimali doğdu. Araçlara ve uçaklara doğru saldırının gelme ihtimali vardı. Kazakistan dost, kardeş bir ülke. Gözümü kırpmadan gidebileceğim bir ülke. Her anında takip ettiler. Ekibinizi daha sonra göndereceğiz ama sizi gönderelim dediler. Arkadaşlarımızı kurtarma uçuşu gerekti. 5 gün sonra ekibi almaya gittik. Kurtarma operasyonunun başında gittim. Hem oradaki Türk vatandaşlarını hem ekiplerimizi aldık. Kazakistan'da ara ara internet kesildi. Ekip arkadaşlarımı bırakmam söz konusu olamaz.

THY AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

THY iyi durumda. Avrupa'daki en iyi durumdayız, dünyadaki en iyi 5'ten bir tanesiyiz. Açık ara lideriz. Pandemiyle birlikte rakamları daha da iyileştirdik, Avrupa'nın zirvesine oturduk. Eğer krizi fırsata çevirecek bir bakış açınız varsa, 88 yıllık bir havacılık şirketine sahipseniz ayrıca dünyanın en gelişmiş modern havalimanından birine sahipseniz, 17 yıldır buna yatırım yapan bir ülke olarak, büyümüş çalışmış ülkeyseniz olur.

Geçmiş krizlerden ders almıştık. İlk yaptığım planlamada kargoyu büyütmek vardı. Yolcu uçaklarınız sizin uçamadığı zamanda güçlü yan markalarınız varsa kayıp gelirlerinizin önemli kısmını telafi edebilirsiniz. Yolcumuz kargo oldu. Türkiye 5.büyük kargo taşıyıcısı. Hedefimiz ilk 3 olmak.