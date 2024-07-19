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THY uçak seferleri iptal mi, THY uçuşları durdu mu? İşte 19 Temmuz uçuş seferi sorgulama

Dünya genelinde yaşanan yazılım sorunu hava yollarını da etkiledi. Teknik aksaklıklar uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Yolcular, uçuşlarının iptal edilip edilmediğini öğrenmek için hava yolu şirketlerinin güncel duyurularını takip ediyor. Peki, uçuşlar iptal mi edildi, uçak seferleri durdu mu? İşte 19 Temmuz uçuş seferi sorgulama hakkında bilmeniz gerekenler…

19.07.2024 - 13:23 |
THY uçak seferleri iptal mi, THY uçuşları durdu mu? İşte 19 Temmuz uçuş seferi sorgulama

Yolcular, dünyada yaşanan yazılım sorunu nedeniyle uçuşlarının iptal edilip edilmediğini sorguluyor. Hava yolu şirketlerinin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları takip ediliyor. Peki, uçuşlar iptal mi edildi, THY uçak seferleri iptal mi, THY uçuşları durdu mu?

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Biletleme ve rezervasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerini iptal etme kararı aldı.

THY'den Açıklama:

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

19 TEMMUZ UÇUŞ SORGULAMA

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Uçuşlarınızın durumu hakkında anlık bilgi almak için hava yolu şirketinizin web sitesinden veya mobil uygulamasından uçuş sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, havaalanı bilgi ekranlarını da kontrol edebilir ve güncel durumu öğrenebilirsiniz.

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