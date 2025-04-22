THY duyurdu! Bazı seferler iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon ve Rize seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon ve Rize meydanlarında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Trabzon / Trabzon-İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821. İstanbul-Rize / Rize-İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."