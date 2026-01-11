GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTHY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri
HaberlerGündem Haberleri THY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

THY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

11.01.2026 - 20:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

THY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

Güncel Haberler

AJet seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri
#Gündem

AJet seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

THY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri
#Gündem

THY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi