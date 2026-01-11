THY seferleri iptal edildi mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi iptal edilen uçak seferleri

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.