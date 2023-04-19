Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

NTV’de yer alan habere göre; Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'ta olduğu tespit edilen Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle bu ülkede yakalanmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulundu. Ancak yerel mahkeme Fatih Özer'in iade talebini reddetti. İkinci başvurunun da reddedilmesi üzerine konu Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Yüksek Mahkemenin iade kararına yönelik itirazın da reddedilmesiyle birlikte Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi kesinleşti. Özer'in yarın Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.