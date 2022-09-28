Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için resmi iade talebi

Kripto para şirketi Thodex’i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Seyşeller’i olarak anılan turistik kenti Vlora’da yakalanmıştı. Kapısını çalan Arnavutluk polisine sahte isim söyleyen Özer’in kimliği yüz ve parmak iziyle doğrulanmıştı

17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Kripto Para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtı. Türkiye’nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer’i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora’da gözaltına aldı.