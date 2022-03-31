GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemThodex iddianamesi hazırlandı! Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi
HaberlerGündem Haberleri Thodex iddianamesi hazırlandı! Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi
ABONE OL

Thodex iddianamesi hazırlandı! Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi

Kripto para borsası Thodex soruşturması tamamlandı. Şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

31.03.2022 - 17:17 |
Thodex iddianamesi hazırlandı! Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken, 21 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

5 ayrı suçtan binlerce yıl hapis talebi

İddianamede, 21 şüphelinin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Yine Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm malvarlığı değerlerinin de müsaderesi istendi.

‘356 milyon lira zarar oluştu’

Bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğunu kaydeden savcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Yağcıoğlu Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı
İlgili Haber
Yağcıoğlu Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı
Belediye başkanı faturayı ödeyemeyince 42 bin kişi susuz kaldı!
İlgili Haber
Belediye başkanı faturayı ödeyemeyince 42 bin kişi susuz kaldı!
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
İlgili Haber
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
İftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacak
İlgili Haber
İftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacak

 

GÜNCEL HABERLER

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Sıradaki Haber
1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sıradaki Haber