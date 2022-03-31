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İftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacak

BEDAŞ, Ramazan ayı boyunca tüketicilerin enerjide sıkıntı yaşamaması için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının saatlerini yeniden düzenlediğini duyurdu. İstanbul Avrupa Yakası’nda iftardan imsak saatine kadar olan sürede, mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil olanlar dışında hiçbir kesinti gerçekleştirilmeyecek. Gün içerisinde yapılması kaçınılmaz olan kesintiler ise en geç saat 15.00 itibarıyla sonlandırılacak.

31.03.2022 - 14:04 |
İftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacak

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca tüketicilerin enerji konusunda sıkıntı yaşamaması için yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintileri iftar ve imsak vakitlerine göre yeniden belirledi.

BEDAŞ’ın Ramazan’ın başlamasından bir gün önce 1 Nisan Cuma günü itibarıyla devreye alacağı uygulamaya göre, iftar ve imsak saatlerini kapsayan 19:30 ile 05:30 arasında mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil olmayan hiçbir kesinti yapılmayacak. Yine Ramazan ayı boyunca gün içinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan kesintiler de en geç saat 15:00 itibarıyla sonlandırılacak. Elektrik enerjisi tedarikinin güvenli bir şekilde sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise 05.30 - 10.00 saatleri arasına kaydırılacak. 

PLANLI KESİNTİ NEDİR? NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtımında planlı kesintiler; ileride daha büyük çaplı kesintilerin önünü geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak, artan tüketime yanıt üretebilmek için yapılan yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir zorunluluk olarak gündeme geliyor.

BEDAŞ, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalması adına yıl içinde planlı elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarını yüzde 80 oranında gece 00:00-06:00 arasında gerçekleştiriyor. Ancak alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmalarının teknik kısıtlar ve iş güvenliği nedeniyle gün içi saatlerde yapılması gerekiyor. Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı için yatırımlarına ara vermeden devam eden BEDAŞ, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında tüketicilerin güvenliği için önceden SMS ile bilgilendirerek planlı kesintilere gidiyor.

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