Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih Özer’in abisi: Asıl mağdur Thodex ailesidir!

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer’in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, zararları giderilen bazı müştekilerin şikayetten vazgeçtiklerini tutanağa geçirdi.

“GÜVENDİĞİMDEN DOLAYI HESABIMI KARDEŞİME VERMİŞTİM”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ve buradaki arkadaşlarım vatanına ve milletine karşı art niyetli davranışlarda bulunmamıştır. Kardeşim Faruk Fatih Özer, ‘hesabını kullanabilir miyim?’ dedi ve aile içindeki güven ilişkisinden dolayı hesabımı verdim. Yönetici konumunda olduğum söyleniyor. Bana yöneticilik yetkisi verilmemiştir” dedi.

“BURADA ASIL MAĞDUR OLAN THODEX VE ÖZER AİLESİDİR”

Kardeşinin yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini söyleyen sanık, “‘İnsanları dolandırıp kaçtı’ deniyordu. Kardeşim Faruk Fatih Özer, sahibi olduğu platform üzerinden kamuoyu açıklaması yapmıştı. Birileri insanları negatif yönde tetikleyerek itibar suikastı gerçekleştirdi. Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir, burada mağdur olan thodex ailesi ve Özer ailesidir. Babam zararları gideriyor. İyi niyetimiz ortadadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” diye konuştu.

“BÜYÜME ENDEKSLİ OLAN BİR FİRMAYDIK”

Tutuklu sanık Serap Özer, şirkette ön muhasebeci olarak işe başladığını anlatarak, “Burada evrak takibi yapıyordum. 2018 yılından beri oradayım. Her zaman büyümeye endeksli bir firmaydı. Kardeşim yurt dışına çıkmadan önce çağrı merkezi ekibimizi büyütmeye çalışıyorduk. Biz aslında Koineks Teknoloji olarak büyüme endeksli olan bir firmaydı. Şu anda dolandırıcılık suçuyla itham ediliyoruz. Biz normal Türkiye standartlarında çalışan bir firmaydık. Benim bir hesabım vardı. Standart bir kullanıcı olarak açmıştım. Kardeşim Faruk Fatih Özer, ‘lazım’ diyerek benden kimlik ve pasaport bilgilerimi istemişti. Kardeşim olduğu için vermiştim. Sonra verdiğimi bile unuttum” dedi.

HESABINA YATIRILAN 13 MILYON LİRA SORULDU

Mahkeme başkanının, sanık Serap Özer’e, “Senin hesabına 13 milyonun üzerinde bir miktarda para senin bilgilerinle yatırılmış” demesi üzerine ise sanık Serap Özer, “Bana al sat hesap hareketini gösterdiklerinde bu benim hesabım değil dedim. Faruk’a verdiğimi sonradan hatırladım. Benim 2 tane banka hesabım var şu an sadece. O parayı Faruk mu yatırdı başkası mı bilmiyorum” dedi.

“MAĞDURLARIN ZARARINI GİDERMEK İÇİN MADDİ GÜCÜM YOK”

Mahkeme başkanı mağdurların zararını gidermeyi isteyip istemediğini sordu. Sanık, “Ben şirkette sadece bir muhasebeciyim. Böyle bir maddi gücüm yok” şeklinde cevapladı.

Sanık Serap Özer savunmasının devamında, “Ben bir senedir zor şartlarda cezaevinde kalıyorum. Ben bu zamana kadar herhangi bir suça karışmadım. Eğer gerçekten suçlu olsaydım ben kaçmaz mıydım? Polisler aradıklarında teslim oldum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

“THODEX İLE İLK İLİŞKİM MÜŞTERİ OLARAK BAŞLADI”

Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu, “Kripto varlıklara ilgim olduğundan bu borsada hesap açtım. Thodex ile ilk ilişkim müşteri olarak başladı” diyerek bir arkadaşının tavsiyesi ile şirkette yazılımcı olarak işe bulduğunu anlattı.

“YÖNETİCİ DEĞİLİM, ÇALIŞANIM”

Görev ve yetki sınırlarının haricinde kimseye bir talimat vermediğini söyleyen sanık Uzunoğlu, “Şirket yöneticisi değilim. Sadece yazılım alanında yetki verilmiş bir çalışanım. Şirket içinde iddia edildiği gibi bir örgüt var ise bu örgütte yöneticilik vasfım yoktur. Ben sistemin güvenliği ve performansını gözeten teknik kararlar dışında hiçbir karar mekanizmasına dahil olmadım. 1 yıldır haksız yere tutukluyum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Suçlu olduğuma inanmıyorum. Zarar giderme gibi bir talebim yok” diyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Faruk Fatih Özer’in avukatı Sevgi Erarslan söz alarak, firari sanık Faruk Fatih Özer’in el yazısı ile yazılmış vekaletnamesini dosyaya sunduklarını ve sanık Cem Uzunoğlu’na soru sormak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, noter aracılığıyla sunulan bir vekaletname olmaması sebebiyle avukatın bu talebini reddetti. Duruşmaya ara verildi.

Özer'in ablası: Hesabımdaki 125 milyon liradan haberim yok!

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 1'i firari 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Firari CEO Faruk Fatih Özer'in tutuklu kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer suçlamaları kabul etmedi. Güven Özer aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu söylerken abla Serap Özer ise hesabına yatırılan 125 milyon liradan haberinin olmadığını söyledi.



Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer kimlik tespiti sırasında mesleğinin reklamcılık olduğunu ve aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu söyledi. Özer'in kız kardeşi Serap Özer ise muhasebecilik yaptığını, aylık gelirinin 4 bin lira olduğunu belirtti. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer ise ev hanımı olduğunu, aylık gelirinin olmadığını kaydetti.

'NE BEN NE KARDEŞLERİM BÖYLE BİR İŞE KARIŞIR'



Tutuklu sanık Güven Özer, üzerine atılı suçlamalarla alakası olmadığını öne sürerek "Şahsen böyle bir suça da inanmıyorum. Ne ben ne kardeşlerim böyle bir işe karışır. Aile içindeki saygı ve sevgi içinde gerçekleştirilen ilişkiler, örgüt hiyerarşisi içinde görülmemelidir" dedi. Güven Özer, reklamcılık yaptığını, kardeşi Faruk Fatih Özer'in kendisinden kullanmadığı banka hesaplarını istediğini ve sakınca görmeyerek hesapları verdiğini söyledi.

'YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI ANA HABER BÜLTENLERİNDEN ÖĞRENDİM'



Thodex veri tabanında yönetici olarak gözüktüğüne dair bilgisi olmadığını söyleyen Güven Özer, savunmasını şu şekilde sürdürdü: "Kardeşim olaydan birkaç gün önce gelip Balkan bankalarından birinin şirketi satın almayı istediğini söyledi. Olay günü kardeşimin yurt dışına çıktığını ana haber bültenlerinden öğrendim. İnsanları dolandırıp kaçtığı algısı oluşturuluyordu. Kardeşim de platform üzerinden açıklama yaptı ama birileri insanları kötüleyip itibar suikastı düzenledi. Buradaki sadece mağdur olan insanlar Thodex ailesi ve mağdur ailesidir. Mağduriyetler şu an gideriliyormuş, iyi niyetimiz ortadadır. Banka hesabına yatıran meblağlar kardeşim tarafından yapıldı. Benim bilgim dışındadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

HESABINDAKİ 125 MİLYON LİRADAN HABERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ



Tutuklu sanık Serap Özer ise şirkette 2018 yılında ön muhasebeci olarak işe başladığını, şirketin her geçen gün büyüdüğünü öne sürerek "Biz kardeşimin yurt dışına çıktığına dair yapılan haberden 2 hafta önce çağrı merkezini büyütmeyi planlıyorduk. Büyüme endeksli bir şirkettik. Şu anda dolandırıcılık, kara para aklama ya da örgüt kurma gibi suçlarla yargılanıyoruz. Ama biz normal Türkiye standartlarında çalışan bir firmaydık" dedi.



Mahkeme başkanı sanığa, hesabına yatırılan 125 milyon lirayı sordu. Sanık Serap Özer de "Ben 2018 yılında şahsi bir hesap açmıştım. Ben buradan normal para gönderiyordum. Daha sonra Faruk benden kimliğimi ve pasaport bilgilerimi istemişti. Uzun zaman oldu pek hatırlamıyorum ama 'Lazım' kelimesi şu an aklımda. Kimlik ve pasaport bilgilerini vermiştim" diyerek söz konusu para girişinden haberi olmadığını iddia etti. Özer, söz konusu parayı Faruk Fatih Özer'in ya da başkasının yatırmış olabileceğini öne sürdü.

ŞİRKETİN YAZILIMCISI 15 BİN LİRA KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ



Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu, şirketin yazılımcısı olduğunu fakat evden çalıştığını kaydederek "Sistemin güvenlik protokollerini düzenliyordum. İddianame ve dayandığı MASAK raporu sistemi bozan eylemin içerden geldiğini öne sürmektedir. Ben şirket yöneticisi değilim. Yazılımdan sorumlu maaşlı bir çalışanım. Eğer şirket içinde iddia edildiği gibi bir örgüt varsa benim yöneticilik gibi bir vasfım yoktur. İddia edilen suç işlendiyse kimlerin birlikte hareket ettiğini bilmem mümkün değildir. Ben Muğla'da evimden çalışıyordum, şirket içinde ne konuşulduğunu bilmiyordum. Thodex borsasında ben de diğer müştekiler gibi içeride kalan 15 bin liramı kaybettim" şeklinde savunma yaptı.

'TEKNİK BİR SORUN DEĞİL FATİH ÖZER PARA AKTARMADI'



Sanık Cem Uzunoğlu, "Sıcak cüzdanda para azalmaya başladığında Faruk Fatih Özer'e bildirim gider. Özer de soğuk cüzdandan şirket hesabına para aktarır. Limitler öyle ayarlanmalıdır ki hiçbir kullanıcı engele takılmadan para transferi yapılabilir. Son aşamada Faruk Fatih Özer sıcak cüzdana hiçbir şekilde para aktarmamıştır. Biz kendisine ulaşmaya çalışsak da ulaşamadık. Bu bir günlük olay, ertesi gün kaçtığı bilgisini biz medyadan aldık" dedi.



Müşteki avukatı 'Bu teknik bir sorun mu yoksa dolandırıcılık mı ne düşünüyorsunuz' şeklinde soru sorunca sanık Uzunoğlu, "Bu teknik herhangi bir sebeple meydana gelen bir durum değil. Faruk Fatih Özer'in kendi sorumluluğunda olan soğuk cüzdandan sıcak cüzdana para aktarmadığı için meydana gelmiş bir durumdur" şeklinde cevap verdi.

SANIK AVUKATI REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU



Firari sanık Faruk Fatih Özer'in avukatlarından Sevgi Erarslan sanık Uzunoğlu'na soru sormak istedi. Mahkeme başkanı, Fatih Özer'in noter aracılığıyla avukatına yetki vermediğini belirterek beyanının alınmasını reddetti. Sanık avukatlarından birisi söz alarak reddi hakim talep etti. Heyet talebi değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.