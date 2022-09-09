Thodex Başsavcısı CNN TÜRK'e konuştu! Türkiye'ye iadesi nasıl ve ne zaman olacak?

CNN TÜRK ekibinden Mücahit Topçu ve Engin Özbek, milyonlarca dolarlık vurgun yapıp, Arnavutluk'a kaçan Thodex kurucusu Fatih Özer'i tutuklayan başsavcı ile görüştü. İşte Elbasan Başsavcısı Kreshnik Ajazi'nin açıklamaları:

THODEX KURUCUSU FATİH ÖZER NASIL YAKALANDI?

- Öncelikle Arnavutluk'a hoş geldiniz. Fatih Özer isimli şahıs, birkaç Arnavut vatandaşın yardımıyla Elbasan şehrinde ikamet ediyordu. Emniyet müdürlüğümüz ilk etapta bunu belirledi. Özer'in yanında bulunan Arnavut vatandaşların telefonları takip ediliyordu. O telefon görüşmelerinin takibi sırasında, dinlemelerde Türkçe konuşan biri tespit edildi. Gerekli tedbirler alındı ve görevli birimler organize edildi. Birkaç günlük prosedür işlemlerinin ardından şahıs Dhermi tatil bölgesinde bulunan kiralık bir villada yanındaki kişilerle birlikte yakalandı.

ÖZER'İN TÜRKİYE'YE İADESİ NASIL VE NE ZAMAN OLACAK?

- 30 Ağustos'ta yakalanmasının ardından şahıs tutuklandı ve şu an hapiste. Türkiye'ye iade amacıyla Arnavutluk mahkemesi tarafından cezaevine gönderildi. Bizim ceza hukukumuzun ve suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin (SİDAS) öngördüğü süre içinde, Türk makamların şahsın iadesi için resmi iade talebi göndermesini bekliyoruz. Bu süre uluslararası hukuk ile 40 gün olarak belirlenmiş durumda. Bu sürenin bitimine kadar resmi prosedür neyse o uygulanacaktır. Hukuki yollar takip edilecektir. Şu anda Türkiye'den henüz resmi iade talebi elimize ulaşmadı. Ancak şahıs hakkında uluslararası arama kararı bulunmaktadır. 40 günlük süreyi bekleyeceğiz. Yakın zamanda iade talebinin geleceğini tahmin ediyoruz.

- Bu 40 günlük süre iç hukukumuz ve uluslararası sözleşmelere dayanmaktadır. Bu şahsın tutuklu kalması için Türk makamlarından resmi bir talebin gelmesi gerekmektedir. Bu olağan bir prosedürdür. Genellikle bu süre içerisinde iade talebi gelmektedir. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için iletişimimiz sürüyor. Bu şahsın iadesi için gereken işlemler ve süreç yakından takip ediliyor. Önemli olan şu ki iade talebi gelene kadar şahsın tutuklanma tedbiri devam edecektir. Fakat iade talebi gelmediği takdirde tutuklanma tedbiri uygulanmaya devam etmez, ev hapsi gibi başka bir tedbir olabilir. İade prosedürlerinin ve sürenin henüz dolmadığının da altını çizmek istiyorum.

- Yakalandığı sırada bu kişi 3 erkek ve 2 kadın ile birlikte bulunuyordu. Fatih Özer'le birlikte yakalananlardan 1'i tutuklandı. Bu kişi de Özer'in kalacağı yeri ayarlayan kişidir. Yani bir noktada şahsı sakladığı belirlendi. Diğer kişilerle ilgili de gerekli hukukî süreç başlatıldı. Özer Arnavutluk'a normal bir şekilde geldi. Tiran Havalimanı'na indikten sonra herhangi bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Uluslararası çapta aranan bir kişiydi.

TÜRKİYE'YE İADE TALEBİ ULAŞTI MI?

- Sizin bahsettiğiniz şeyler Türk makamlarının araştırdığı şeylerdir. Biz bu konuda araştırma yapmıyoruz. Çünkü bahsedilen bu fiilleri yapan kişi Türk. Zarar gören kişiler Türkler ve olay Türkiye'de vuku bulmuş bir olaydır. Şahsın söylediğine göre zararın değeri bahsedilen gibi milyar dolarlar değil, 20 milyon euro'dur. Ve yine ifadesine göre bu mağdurların zararını karşılamıştır. Türk makamlarının bize söylediği meblağ farklıdır. Türkiye'nin verdiği deliller önemlidir. Bizim bu konuda yetkimiz yok. Bizim yapmamız gereken şey çok iyi bir şekilde iç hukukumuza ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde bu süreci yönetmektir.

- Şu ana kadar şahıs resmi olarak bizde iade olmamak için bir talepte bulunmamıştır. Mahkemede şahsın avukatları Özer'in Türkiye'ye siyasi sebeplerden ötürü iade edilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak mahkeme bu sürecin bir ceza hukukuyla ilgili olduğuna karar verdi. Bu dosya ceza hukuku açısından takip edilmektedir, siyasi açıdan değil.