The Economist'in kapağına İbrahim Kalın'dan tepki: O günler geride kaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki gösterdi.
İngiliz The Economist dergisi, Türkiye seçimlerine dokuz gün kala skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıktı. Büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.
'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı.
KALIN: YİNE HEYECAN YAPMIŞLAR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, derginin kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, “Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: ‘Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.