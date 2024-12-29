Tezgahlarda palamut bereketi sürüyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Havaların soğumasıyla birlikte balık türlerindeki azalma, fiyatlara da yansımaya başladı. Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonuna gelinmesine rağmen tezgahlarda yerini korurken, istavrit ve mezgit bereketi de devam ediyor. Göçünü tamamlayan hamsi de yavaş yavaş tezgahlardan kayboluyor. Trabzon Balıkçılar Hali’nde; hamsinin kilosu 200-250 liradan, palamudun tanesi 100-125 liradan, istavrit ve tirsinin kilosu 150-200 liradan, levrek çupra ve mezgit 300 liradan, sargan ve somon ise 250 liradan satışa sunuluyor.

‘HAMSİ AZALDI’

Balıkçı Turgay Memiş, hamsinin azaldığını belirterek "Havalar soğudukça balık azalmaya başladı. Havalar sert olduğunda büyük kayıklar denize çıkamıyor. 100 liraya sattığımız istavrit, bugün 150-200 lira civarına kadar gidiyor. Hamsi azaldı, fiyatı 200-250 lira. 1 ay önce palamut bitmişti. Son 10 gündür palamut gelmeye başladı. Palamut diğer taraflara tam anlamıyla kaçamadı” dedi.

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‘PALAMUT YİNE AĞLARA VURUYOR’

Palamudun ağlara takılmaya devam ettiğini söyleyen balıkçı Gökmen Aydın, “İstavrit ve mezgit şu anda bol. Hamsi iyi çıkmıştı, şimdi yavaş yavaş azalıyor. Normalde palamudun bitmesi lazımdı ama şu an yine ağlara vuruyor. Tanesi 100-125 lira, o da normal bir fiyat” diye konuştu.

‘BU YIL BALIĞA DOYDUK’

Balık almaya gelen müşteri Ogün Karslı, bereketli bir balık sezonu yaşandığını ifade ederek “Sezonun sonlarına doğru geliyoruz. Bereketli bir sezon geçti. Vatandaş olarak bu yıl balığa doyduk. Trabzon’da verimli bir sezonla palamut ve hamsiden yeteri kadar tüketebildiğimizi düşünüyorum. Hamsi kendi göçünü tamamlayacak, yavaş yavaş kayboluyor. Sargan çok vitaminli ve besleyici bir balık. Birçok çeşit balık tezgahlarda var. Haliyle fiyatları da artıyor. Çocuğum için sargan alacağım” diye konuştu.