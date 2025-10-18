Tezgahlar iyice şenlendi! Bu balığın kilosu 50 liraya kadar düştü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.10.2025 - 23:40

Kaynak: İHA

Bartın'da balık tezgahların hamsi bollaştı, kilogram fiyatı 50 TL'ye düştü.

Karadeniz'de hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düşmeye başladı. Bollaşan balık nedeniyle hamsinin kilosu 50TL'ye kadar düştü. Kentteki tezgahlarda hamsinin kilosu 50 ile 100 TL arasında satışa çıktı.

Fiyatı düşen hamsi vatandaşların da büyük ilgisini gördü. Vatandaşlar, düşen fiyatlardan, balıkçılar ise ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Pazar günü de hamsinin kilo fiyatının 50 TL'den satacağını belirten balıkçılar, önümüzdeki haftadan itibaren fiyatların yeniden artabileceğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

