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Testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğluna şiddet uyguladı!

Başakşehir’de soru kitapçığındaki testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğlu B.T.O.'ya şiddet uygulayan baba C.O., cep telefonu ile görüntülendi. Baba C.O. gözaltına alınırken, B.T.O. ise korumaya alındı.

24.09.2024 - 19:36 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğluna şiddet uyguladı!

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişinin küçük bir çocuğu darp ettiği ihbarını alan polis, adrese gitti. C.O. isimli bir kişinin soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları bitirmesi gereken zamandan daha hızlı bitirdiğine inanmadığı için darp ettiğini belirlendi. Polis C.O.’yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Darp edilen B.T.O. ise korumaya alındı. Öte yandan B.T.O.’nun darp edildiği anlar komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde C.O.’nun oğlunu tokatladığı anlar yer aldı.

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