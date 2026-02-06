Tescilli lezzetler arasına girdi! Elazığ’ın meşhur 'Palu Tava'sı artık coğrafi işaretli
06.02.2026 - 13:49Güncellenme Tarihi:
Elazığ mutfağının asırlık mirası Palu Tava, artık resmi olarak bir dünya markası yolunda! Palu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonuçlandı ve Palu Tava, 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' almaya hak kazandı. Yukarı Fırat Bölgesi'nin bu eşsiz lezzeti, tescil kararıyla birlikte hem taklitlerinden korunacak hem de bölge turizmine dev bir ivme kazandıracak.
Elazığ’ın Palu ilçesinde ilçeye özgü lezzetlerden biri olan Palu Tava, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Elazığ’ın Palu ilçesinde ilçeye özgü lezzetlerden biri olan Palu Tava, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Tescil kararı, kaymakamlık girişimleri sonucu 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen kabul edildi. Yukarı Fırat Bölgesi’nin önemli tatlarından biri olarak bilinen Palu Tava’nın coğrafi işaret almasıyla birlikte ilçe ve bölge gastronomisi ile turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Palu Kaymakamlığı, alınan tescilin yerel ekonomiye ve tanıtıma olumlu etkiler sunacağını belirterek, "İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.