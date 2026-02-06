Tescilli lezzetler arasına girdi! Elazığ’ın meşhur 'Palu Tava'sı artık coğrafi işaretli

Elazığ’ın Palu ilçesinde ilçeye özgü lezzetlerden biri olan Palu Tava, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde ilçeye özgü lezzetlerden biri olan Palu Tava, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Tescil kararı, kaymakamlık girişimleri sonucu 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen kabul edildi. Yukarı Fırat Bölgesi’nin önemli tatlarından biri olarak bilinen Palu Tava’nın coğrafi işaret almasıyla birlikte ilçe ve bölge gastronomisi ile turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Palu Kaymakamlığı, alınan tescilin yerel ekonomiye ve tanıtıma olumlu etkiler sunacağını belirterek, "İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.