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Terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 55 kişi gözaltına alındı.

03.05.2022 - 09:57 | | İHA
Terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 356 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 29’ü kaçakçılık, 22’si asayiş ve 4’ü ise terör suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

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