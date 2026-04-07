Teröristlerin kanlı sırrı: Önce Adana, ardından İzmit

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş'taki polis noktasının olduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

BAKAN ÇİFTÇİ İZMİT BAĞLANTISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada 'İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir' ifadelerini kullandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

TERÖRİST ADANA'DA CİNAYETTEN YARGILANMIŞ

İstanbul'da bugün 3 silahlı terörüst İstanbul Beşiktaş'taki polis noktasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlardan Yunus Emre S. polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer iki terörist ile yaralı olarak ele geçirildi. Öldürülen terörist Lunus Emre S'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına kırıştığı için babası Ahmet S ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.