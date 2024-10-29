Teröre karşı GÖKBEY geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerindeki tören ile terör saldırılarının Türk savunma sanayiinin gelişimini durduramayacağı mesajı verilecek. Milli helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. 19 Nisan 2023 tarihinde T625 GÖKBEY helikopteri P1 Prototipi, TEI tarafından millî imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motorları ile ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Seri üretimi tamamlanan 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri bugünkü tö renle, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek.

SİPER ÜRÜN-1 TSK’DA

Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı paylaşımda “SİPER’in ardı vatan” ifadesini kullanarak, “Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak” dedi.

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